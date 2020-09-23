ضبط القواد والفتيات الـ4 في الدقي: الأسبوع بـ15 ألف جنيه

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحتوي على العديد من صور الفتيات في إعلان لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل 15 ألف جنيه في الأسبوع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو مسجل خطر مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهن بالدقي بالجيزة، وبحوزتهن 4 هواتف محمول أحدها خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات.

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال السيدات اللآتي بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب، وذلك عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل 15 ألف جنيه في الأسبوع، مقرا بأنه أنشأ الصفحة للغرض ذاته، وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول.