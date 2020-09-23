1510 حالة "كورونا" بدمياط منها 186 بالأطقم الطبية و112 وفاة

أكد مصدر طبي في مديرية الصحة بمحافظة دمياط، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم، أن مجمل الإصابات بفيروس "كورونا"، التي تم تسجيلها في المحافظة، بلغ 1510 إصابات، من بينهم 186 مصاباً بين الأطقم الطبية، كما سجلت المحافظة 112 حالة وفاة.

وأفاد المصدر بأن عدد الحالات التي تم الاشتباه في إصابتها بالفيروس المستجد، بلغ حوالي 6 آلاف حالة، بمختلف المراكز والمدن على مستوى محافظة دمياط، مشيراً إلى أنه يجري تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، واحتجازه داخل العزل، سواء بالمستشفيات أو في المنازل، دون انتظار نتائج المسحات، بهدف محاصرة الفيروس وعدم انتقاله إلى مزيد من المواطنين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ما يزيد على 90% من حالات الاشتباه كانت لمصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات، وأوضح أن متوسط أعمار 95% من الوفيات أكثر من 60 سنة، بينما 5% فقط من الوفيات تقل أعمارهم عن 60 سنة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا"، في دمياط، بلغ أكثر من 1200 مصاب من بين الحالات المؤكدة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 4 مستشفيات للعزل على مستوى المحافظة، وهي مستشفيات الصدر، والحميات، ودمياط العام، وكفر سعد، كما تم تجهيز مركز التعليم المدني في دمياط الجديدة، والمدينة الشبابية في رأس البر، لعزل الحالات المستقرة لحين استكمال علاجها.

وخيمت حالة من الحزن على محافظة دمياط، أمس، بعد الإعلان عن وفاة الصيدلي "محمد الفنجري"، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، ليلحق بوالده ووالدته وشقيقه الأكبر، الذين حصد الفيروس أرواحهم تباعاً خلال أقل من شهر.