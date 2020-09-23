مطار القاهرة يستقبل اليوم 17 ألف راكب على متن 152 رحلة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9606 مسافرين، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر لعدة وجهات، أوروبية، وعربية، وأفريقية، تقل على متنها 8009 مسافرين من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 17298 راكبا على متن 152 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، طرحت تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم، دعما لحركة السفر، إذ طرحت الشركة تخفيضا بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن على درجتي رجال الأعمال والسياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتبارا من يوم 1 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر 2020، والسفر حتى يوم 5 ديسمبر 2020.

وقدمت الشركة تخفيضا بنسبة 10% على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال، و35% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى 10 ديسمبر 2020.

كما قدّمت الشركة تخفيضا بنسبة 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 10 أكتوبر 2020، والسفر حتى 20 ديسمبر 2020، إضافة إلى تخفيض 20% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 15 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى يوم 15 ديسمبر 2020.