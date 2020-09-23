رفع درجة الاستعداد تحسبا لتقلبات جوية محتملة بالأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، باستمرار رفع درجة الاستعداد، تحسبًا لأي تقلبات جوية محتملة، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الخريف، وتحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من تقلبات الطقس.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إن الإدارة على تواصل مستمر مع رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة، لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية، ومواجهة أي طارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأضاف "الشامي" أنه جرى المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل لشفط المياه، والمهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.