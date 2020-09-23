أرباح تصل لـ10 آلاف جنيه شهريا.. كيف تكسب مالا من الإنترنت

بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، يبحث الكثيرين عن فرص بسيطة تمكنهم من زيادة دخلهم دون ارتباط بمواعيد محددة، ويمكنك استغلال التكنولوجيا لتحقيق أرباح شهرية، تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه وأحيانًا أكثر.

كل ما أنت بحاجة إليه هو أن تكون متصلا بالإنترنت، ويمكنك التربح حسب مجهودك وخبراتك، ووفقًا لموقع " thebalancesmb" الأمريكي، هناك عدد من الطرق التي تساعدك في التربح وجني المال اونلاين.

التسويق بالعمولة "الأفليت"

واحد من أقدم الطرق للتربح عبر الإنترنت، وتعتمد على الدخول على موقع الويب أو المدونة أو السوشيال ميديا، أو مواقع التجارة الإلكترونية، وتقدم طلبًا للانضمام، غالبًا ما تعرض الشركات هذا النظام، وبمجرد التسجيل، يمكن كتابة رسالة تسويقية جيدة، وعرض الرابط لإجراء عملية الشراء، وبمجرد الضغط عليها يدخل المشتري على الموقع الأصلي وتحصل أنت على عمولة.

قناة يوتيوب

يمكنك إنشاء قناة على يوتيوب والتربح منها، من خلال تقديم محتوى قيم أو إرشادي، مثل الوصفات أو مراجعة المنتجات أو مقاطع الموسيقي والأفلام، وحتى الطعام والسفر.

أنت لا تحتاج إلى كاميرا احترافية لتبدأ، يكفي أن تبدأ باستخدام الهاتف الذكي، ويجب أن تنشر الرابط على الصفحة الرئيسية على منصات الوسائط الاجتماعية، والرد على التعليقات لإنشاء قاعدة جماهيرية، وبعد ذلك سيتم إظهار إعلانات على مقاطع الفيديو، وتحويل الأرباح بشكل تلقائي في حسابك بعد ذلك.

الكتابة على الإنترنت

طريقة أخرى من طرق التربح عبر الإنترنت، خاصة إذا كنت تحب الكتابة في أي مجال، فيمكنك التسجيل في إحدى المنصات التابعة لمواقع التصفح الشهيرة، وكتابة المقالات كما ترغب، وإذا كانت متوافقة مع موقع "ليس بها إساءة، أو تحريض على العنف، أو نسخ" فسيتم عرضها وحسب عدد المشاهدات سيكون المقابل جاهزًا للتحويل على حسابك البنكي كل شهر.

المشاركة في الاستبيان

أو يمكنك البحث عبر الانترنت، فكثير من الجامعات تبحث عن متطوعين للإجابة عن استبيانات خاصة بمشاريع طلابية، وهي لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، ويتم الدفع مقابل كل استبيان بين 2.5 إلى 50 دولارًا.