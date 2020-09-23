بعد إلغاء شهادة الـ15%.. إليك الشهادات البديلة في بنكي الأهلي ومصر

أعلن بنكا الأهلي ومصر إجراء بعض التعديلات على شهادات البنكين، عن طريق وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام بدأت من الاثنين الماضي، والتي تم طرحها قبل أشهر، بعد تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة في إطار سياسته النقدية التيسيرية التي تبناها منذ أول العام.

وفي هذا الصدد ترصد "الوطن" شهادات البنك الأهلي وبنك مصر البديلة لشهادت الـ15% والمتاحة أمام العملاء على النحو التالي:

شهادات البنك الأهلي

أولًا: شهادات الادخار بالعملة المحلية

1. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 12% شهريًا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- سعر الفائدة 12.25% ربع سنوي.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 9.50% شهريًا، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

3. الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- سعر العائد 11% شهريًا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الخصائص المشتركة للشهادات:

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- يتم تجديد الشهادات تلقائيًا وفقًا للسعر المعلن في حينه.

ثانيًا: شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

1. الشهادة الذهبية الجديدة

- يمكن شراء الشهادة بالدولار أو اليورو والحد الأدنى للشراء 500 دولار/يورو ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات، وسعر العائد ربع سنوي 2.15% دولار أمريكي، و0.75% يورو.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

2. شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات

- عملة الشهادة الدولار فقط، والحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات، وسعر العائد ربع سنوي 2.2%.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

3. شهادة أهل مصر الدولارية 7 سنوات

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 7 سنوات، وسعر العائد ربع سنوي 2.25%.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

ثالثًا: شهادات الاستثمار

1. شهادة المجموعة "أ" ذات العائد المجمع

- فئات الشهادة: 100 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 10 سنوات.

- دورية صرف العائد: فوائد تراكمية.

- سعر العائد: 10.25%، يمنح في نهاية مدة الشهادة، يحدد وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

2. شهادة المجموعة "ب"

- فئات الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

- دورية صرف العائد: شهرية.

- سعر العائد: 10.25%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقًا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.

3. شهادة المجموعة "ب"

- فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنتان.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- سعر العائد: 10.5%.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقًا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

شهادات بنك مصر

1. شهادة القمة

- يتم إصدار شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل العائد الخاص بشهادة القمة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

4. الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 أشهر ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

5. شهادة الاختيار

- يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 أو 10 سنوات.

- القيمة الاسمية للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

6. شهادة أمان المصريين

- يتم إصدار الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عاما حتى 59 عاما.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- يتم إصدار الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

- إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه.

- تمثل فرصة للفوز في السحب.

- لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.