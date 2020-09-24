حظك اليوم الخميس 24-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تشترك كل مجموعة من الأبراج الفلكية بصفات محددة تجعلها تختلف عن الأخرى، وذلك وفقًا لترتيبها بين الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه ذهنك اليوم لكل الأفكار التي تسهم في تنمية المال والأعمال والاستثمار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك على إصلاح علاقتك ممن تحب، تتفهم الاختلاف ويساعدك ذلك على الاقتراب من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد، فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية والقمر يدفعك للتركيز على واجبات منزلية وعائلية وتكسب دعم الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل والبلاغة مما يساعدك اليوم على عرض وجهة نظرك ببراعة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود ورغم الضغوط الفرص متاحة للخروج والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مايا دياب، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا لتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ فإن تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أن القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب كرة القدم لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.