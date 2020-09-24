حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه عديم التركيز وغير منظم، فهو غير ثابت في حبه للأشياء من حوله، حيث يكره القيود والروتين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه ذهنك اليوم لكل الأفكار التي تسهم في تنمية المال والأعمال والاستثمار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك على إصلاح علاقتك ممن تحب، تتفهم الاختلاف ويساعدك ذلك على الاقتراب من الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.