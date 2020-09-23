"القوى العاملة" تبدأ تدريب الشباب على 5 مهن مجانا بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، بدء الدورات التدريبية مجانا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة ، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لنحو 50% من سعتها التدريبية.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية أنَّه سوف يتمّ البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل "مجالات: "ميكانيكا السيارات (ديزل – بنزين)، واللحام بكل أنواعه والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وكهرباء الإلكترونيات".

ولفتت إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، إضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإياباً، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكّدة أنَّ جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاماً، على أن يتمّ التسجيل بمركز تدريب مهني دمياط الجديدة وعنوانه المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد.