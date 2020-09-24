أسوان تستقبل 6 آلاف طلب تصالح بمتحصلات مالية 26,5 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت نحو 6 آلاف طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه.

وأكد "عطية" أهمية قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه، حيث يتم تقديم أي مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع ضرورة استيفاء باقي المستندات خلال شهرين، خاصة أن لجنة فنية ستعاين المخالفة خلال فترة وجيزة.

وأضاف محافظ أسوان بأنه تم تكليف مسؤولي المحليات بزيادة أعداد الموظفين، ومنع الإجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المختلفة، لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقي طلبات التصالح، مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية تمتد حتى الساعة الثانية عشر ليلًا، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين.