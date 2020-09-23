عامر: الأخذ برؤية السيسي أمام الأمم المتحدة يضمن حل المشكلات الدولية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تبنى المجتمع الدولى لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية التى جاءت فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة يضمن إيجاد حلول عاجلة لكل الأزمات والمشكلات الدولية بما فيها أزمات الإرهاب والسلام وملفات ليبيا والسد الإثيوبي وغيرها من الأزمات الأخرى.

وطالب "عامر" في بيان له أصدره اليوم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تبني دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى وضع آلية لإلزام الدول بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كان صريحا وواضحا للغاية عندما أعرب عن أسفه لاستمرار المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن ما جاء فى رؤية الرئيس عن الأزمة في ليبيا، وتأكيده أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى، وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها يكفل حل هذه الأزمة سلميا.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر بتأكيد الرئيس السيسي على ما سبق وأعلنته مصر أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا في خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر له دفاعا عن أمنها القومي وسلامة شعبها، مطالبا من المجتمع الدولي الأخذ برؤية الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده على دور المجتمع الدولي نحو تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بحديث الرئيس السيسى عن موضوع سد النهضة وقوله بالنص: أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين" وتأكيده إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء