حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي 

يتميز مولود برج العذراء بقدرته على تحقيق جميع أهدافه، نظرًا لما يتمتع به من موهبة تنظيم الوقت، ، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل والبلاغة مما يساعدك اليوم على عرض وجهة نظرك ببراعة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.