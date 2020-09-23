الجندي: الله لا يُعطي الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية والعلمية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل لا يعطي الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية او العلمية، "الرزق الإلهي ينزل من عند الله عشان الناس اللي بتقعد تعترض على رزقها".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن الله لا يسأل عما يفعل ويرزق كل شخص كيفما يشاء، "تلاقى أخين هذا عنده رزق والآخر لا".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان يقطع صلته بربه، بترك شكر الله على النعم التى وهبها الله له، "الإنسان الذي يوقف الشكر لله على نعمه يتسبب ذلك في وقف النعم، فالله يزيد العبد على شكره لنعمه، عن طريق الصدقات والزكاة وإطعام الطعام، ومساندة المحتاجين، ومن لا يفعل ذلك يزيل الله النعم منه".