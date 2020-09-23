بالفيديو.. "قوم" أغنية جديدة لدعم مؤمن زكريا

انتهى الفنان محمد حسن من تسجيل أغنية جديدة لنجم النادي الأهلي، اللاعب مؤمن زكريا الذى يعاني من أزمة مرضية صعبة طيلة الفترة الماضية.

الأغنية بعنوان "قوم يا مؤمن" من كلمات اللواء محمد هيكل وألحان الملحن شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل ومونتاج محمد عصام.

وتحدث الكاتب الدكتور خالد منتصر، عن حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، الذي ظهر مريضًا ومتعبًا للغاية، لدرجة جعلته ينطق الكلمات بصعوبة بالغة، في آخر ظهور تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، ببرنامج "اللعيب"، عبر شاشة "mbc مصر"، ما أثار قلق الجماهير والأسرة الرياضية في مصر.

وكتب "منتصر"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "منذ أن خرج لاعب الكرة الجميل المحبوب مؤمن زكريا على جمهوره في برنامج تليفزيوني، يتحدث عن تجربة مرضه الغامض، وحوارات المدرجات ومحبي كرة القدم بل ومن لا يعرفون تلك اللعبة، كلها تسأل "مؤمن زكريا عيان بإيه، اسم مرضه إيه؟".

وأضاف: "الكل متعاطف مع حالة لاعب كرة موهوب فقد مستقبله، فالرياضة هي عضلات، ومرض مؤمن زكريا هو مرض في تلك العضلات، لكن ما هو اسم المرض ؟". وأشار منتصر، إلى أن اللاعب مصاب بأحد مرضين، الأول motor neurone disease وتحته عدة أمراض أهمها وأشهرها Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS التصلب الجانبي الضموري وهو المرض الذي أصيب به العالم الفيزيائي الإنجليزي الشهير ستيفن هوكنج، أما المرض الثاني فهو multiple sclerosis واختصاره m s التصلب المتعدد، مشيرًا إلى أن التحاليل والأشعة النهائية التي سيجريها اللاعب في ألمانيا ستحسم الأمر.

وأوضح الدكتور خالد منتصر أن المرض الأول ALS معروف أيضا باسم "مرض لو غريغ" (Lou Gehrig)، على اسم لاعب كرة البيسبول الأمريكي الشهير الذي أصيب به، لافتًا إلى أنه يصيب الخلايا العصبية الحركية في غالبية العضلات الإرادية في الجسم، والتي يراقب الدماغ من خلالها عمل العضلات، ونتيجة لذلك تتلف الخلايا العصبية، ولا يمكن بعد ذلك تحريك العضلات.

وتابع أن هذا المرض يتسبب في عدم القدرة على تحريك هذه العضلات أو التحكم بها عصبيا، ما يؤدي شيئا فشيئا إلى ضعفها الشديد، خلال المرض، وتصاب تدريجيا العضلات المسؤولة عن تحريك الأطراف، البلع، النطق وحتى التنفس، دون ترتيب ثابت.

ولفت "منتصر"، إلى أن هذا المرض لا يضر بالحواس الخمس، أو القدرات العقلية أو بالعضلات الداخلية (القلب، المثانة البولية، الجهاز الهضمي وغيرها)، وتبلغ نسبة انتشاره ما بين 1 إلى 6 من كل 100 ألف شخص.