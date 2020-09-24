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أول صور لمرشحي القائمة الوطنية لانتخابات "النواب" بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
12:18 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
قائمة الدقهلية للنواب

قائمة الدقهلية للنواب

نشر اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن في الدقهلية، اليوم، أول صور لممثلي الدقهلية في القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب.

وضمت القائمة كلًا من اللواء هشام الحصري، والمهندس يسري المغازي، والمحاسب محمد المرشدي، واللواء أحمد العوضي، وفوزي فتى، وطارق الخولي، ومصطفي الأمام، والسيد سمير.

ومن السيدات، ضمت القائمة كل من الدكتورة نسرين عمر، والدكتورة  شيماء محمود نبيه، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، والدكتورة  إيناس عبدالحليم، وضحى مصطفى، وغادة عجمي، ونظيره سلامة، والمهندسة مرفت عازر.

وخصص قانون الانتخابات للدقهلية 17 مقعدًا ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي ستتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ.

وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

ويستمر باب الترشح لمجلس النواب حتى الساعة الثانية ظهر السبت 26 سبتمبر الجاري، ليجري في اليوم التالي إعلان القائمة الابتدائية للمرشحين.

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