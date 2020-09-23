الطرق والكباري: إنهاء تطوير "الدائري" خلال عام بتكلفة 7,3 مليارات

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق الدائري هو شريان حيوي يمر عبر 3 محافظات رئيسية القاهرة والقليوبية والجيزة، وهم الأكبر في الكثافات السكانية، بطول يتجاوز الـ106 كيلو متر، ويتولد عليه كثافات مرورية تبلغ 215 ألف سيارة مارة عبر الطريق يوميا.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأعمال الصناعية على الدائري تصل لـ136 من الأعمال الإنشائية، و143 مطلع ومنزل: "أرقام مهولة وبتعمل ضغط على الطريق بشكل كبير"، موضحا أن الهيئة اتخذت إجراء بتطوير الدائري وتوسعته، وسيتكون من 7 لـ8 حارات ببعض المناطق، ما يعزز وجود تحديات بإنشاء المرافق على الطريق.

وأكد أنه تم تطوير الطريق الدائري من قبل بمساحة 29 كيلو متر، وحاليا يتم تطوير 44 كيلو متر منه، ومعظم الطرق الرئيسية تصب عبر الطريق الدائري، وهو الطريق الذي ساهم بتخفيض الضغط عليه، مشيرا إلى أن خطة تطوير الطريق الدائري والذي يصل كلفته لـ7.3 مليار جنيه سيتم الانتهاء منه في غضون عام، وسيتم تحسين الإضاءة عليه وسيكون بشكل عالمي يليق بمصر والمصريين.