للأطباء.. 9 مستندات مطلوبة لتعديل جدول سجلات الاستشاريين

حدد مجلس نقابة الأطباء، 9 مستندات مطلوبة لتعديل جدول سجلات الاستشاريين بالنقابة، وكذلك المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة للحاصلين على الشهادات من الخارج، "الوطن" ترصد في نقاط تلك الأوراق:

1- المدد البينية وهى عبارة عن الحد الأدنى المطلوب من الخبرة الفعلية بعد تاريخ الحصول على آخر شهادة.

2- الشهادات من داخل مصر: يتم التسجيل بأصل الشهادة .

3- الشهادات الصادرة من خارج مصر (يجب معادلتها بواسطة المجلس الأعلى للجامعات): يتم الإطلاع على الأصل واستلام صورة من الشهادة + استلام أصل المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

4- البورد: يتم معادلته بالزمالة المصرية (ملحوظة: يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك)

5- الزمالة البريطانية اعتبارا من عام 2007: يتم معادلتها بالماجستير (ملحوظة: يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك)

6- عضوية الكلية الملكية: يتم معادلتها بالدبلومة (يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك).

7- أى شهادات جديدة يتم معادلتها بإحدى الشهادات الموجودة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، ثم يتم تطبيق نفس المعايير عليها.

8- يجب تقديم أصل شهادة خبرة بالعمل فى نفس التخصص للمدة البينية المطلوبة بعد الحصول على آخر شهادة .

9- تكلف لجنة اعتماد الشهادات بالنظر فى أى حالات جديدة استرشادا بالجدول المرفق، ثم تعرض توصيتها على هيئة مكتب النقابة.

أما عن القيد في سجلات النقابة للحاصلين على الشهادات من الخارج فحدد الإجراءات كالتي:

1- معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات

2- أصل الشهادة للنقابة

وبخصوص الحاصلين على الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي، يتم توثيقها في المركز الثقافي البريطاني أو السفارة الأمريكية ومكتب توثيق الخارجية بالسفارة المصرية، وإحضار صور الأوراق للنقابة للتسجيل مع الاطلاع على الأصل.