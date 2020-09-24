"العدل" تنفي تحصيل 7.5% من قيمة العقار عند تسجيله بالشهر العقاري

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن الشهر العقاري ليس له دور في المصالحات، لكن من النواحي التنظيمية عند تسجيل مواطن لوحدة عقارية يطلب من الشخص أن يأتي بشهادة عدم وجود مخالفات.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر أصبح أحد إجراءات تسجيل الشقق، وهذا لا ينطبق على من لديه سند مسجل، ولكن إذا كان العقار غير مسجل أو توالى عدد المالكين يجب إحضار هذه الشهادة.

ونفى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، شائعة تحصيل 7.5% لصالح هيئة الشهر العقاري من قيمة العقار، موضحًا أن هناك قانونا مطبقا منذ سنة 2006 والحد الأقصى لتسجيل شقة هو 2000 جنيه مهما كانت مساحة العقار أو الشقة ولكن هناك إجراءات أخرى أثناء تسجيل الملكية مستحقة بموجب القانون لبعض الجهات ضمن ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح أنه يتم طلب ورقة تفيد بأنك مسدد للضرائب العقارية وإذا كان العقد قيمته أكبر من 20 ألف جنيه، يطلب الشهر العقاري عقدا من محام معتمد من نقابة للمحامين، ووفقا لقوانين المحاماة تتحصل النقابة على 1% هذا غير خاص بالشهر العقاري ولكن لجهات أخرى.