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تعيين يحيى عبدالقدوس نائبا لرئيس "البافاريه" وكيل "بى إم دبليو" فى مصر

عبدالقدوس كان يشغل منصب رئيس قطاع التسويق والمبيعات بالبافاريه

كتب:

ياسر شعبان
01:42 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
يحيى عبدالقدوس

يحيى عبدالقدوس

قررت الشركة البافاريه، وكلاء "بى إم دبليو" و"مينى" فى مصر، ترقية يحيى عبدالقدوس إلى منصب نائب رئيس مجلس الادارة، نظرا لما يمتلكه من خبرة كبيرة فى مجال وقطاع السيارات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التسويق والمبيعات بالبافاريه لسنوات عديدة.

وعمل "عبدالقدوس"، على تطوير الأعمال الخاصة بالمبيعات والتسويق حتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة فى السوق المصرى، ومن المؤكد أنه مع بداية العام القادم يناير 2021  سيتغير الملاك والشركاء لوكيل "بى إم دبليو" فى مصر بعد أن تم الاتفاق فعليا مع الشركة الأم على تعيين وكيل جديد للعلامة الألمانية فى مصر.

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