رئيس التحرير

محمود مسلم

نيسان تعين "عبدالصمد" مدير خدمات ما بعد البيع بمقرها الرئيسي باليابان

"عبدالصمد" يتسلم منصبه الجديد الشهر المقبل

كتب:

ياسر شعبان
01:00 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
المهندس محمد عبدالصمد

المهندس محمد عبدالصمد

قررت شركة نيسان العالمية، تعيين المهندس محمد عبدالصمد، رئيس خدمات مابعد البيع فى مصر، بمنصب مدير خدمات مابعد البيع بمقر الشركة الرئيسي في اليابان.

ومن المقرر أن يتسلم "عبدالصمد" منصبه الجديد خلال الشهر المقبل.

جاء هذا القرار تقديرا لجهود "عبدالصمد" فى تطوير أعمال الخدمات والصيانة بفرعها بمصر، والاستفادة من خبراته لتطوير خدمات مابعد البيع فى مراكز نيسان على مستوى العالم.

اقرأ المزيد:

نيسان تكشف عن "Z Proto".. مستوحاة من الماضي وتطلع إلى المستقبل

محكمة طوكيو تعقد أول جلسة استماع لقضية "غصن" و"نيسان"

أبرز المعلومات عن نيسان 400Z قبل طرحها عالميا

أبرزها أريا كروس أوفر.. نيسان تشارك في معرض Auto China بـ5 سيارات