نيسان تعين "عبدالصمد" مدير خدمات ما بعد البيع بمقرها الرئيسي باليابان

قررت شركة نيسان العالمية، تعيين المهندس محمد عبدالصمد، رئيس خدمات مابعد البيع فى مصر، بمنصب مدير خدمات مابعد البيع بمقر الشركة الرئيسي في اليابان.

ومن المقرر أن يتسلم "عبدالصمد" منصبه الجديد خلال الشهر المقبل.

جاء هذا القرار تقديرا لجهود "عبدالصمد" فى تطوير أعمال الخدمات والصيانة بفرعها بمصر، والاستفادة من خبراته لتطوير خدمات مابعد البيع فى مراكز نيسان على مستوى العالم.