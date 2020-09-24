استلام 242 حيزا عمرانيا وإنشاء 8 محطات صرف جديدة بمدن الأقصر

أعلنت إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، استلام 242 حيزا عمرانيا جديدا، معتمدا من هيئة التخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد، لتوابع مراكز ومدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا وأرمنت والطود والزينية، وذلك خلال العام المالي الحالي.

أوضحت إدارة التخطيط استلام المخطط الإستراتيجى العام لمدن البياضية والزينية والقرنة وأرمنت الحيط وأرمنت الوابورات، وإعداد المخططات التفصيلية لتلك المدن، وجار اعتمادها.

وأكد عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة، أن الهدف من المخططات التفصيلية للمراكز والمدن؛ القضاء على ظهور المناطق العشوائية بالمدن، وضمان تحقيق النمو العمراني بشكل مخطط، وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وأشار إلى عقد مؤتمر مع هيئة التخطيط العمراني، لمناقشة الملامح التنموية لمراكز ومدن المحافظة، تمهيدا لوضع التصور النهائي للمخطط الإستراتيجى لها، فضلا عن الانتهاء من تحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث تم التوقيع على خرائط نطاق التصالح لتلك الكتل، وتوقيع خريطة المخطط الاستراتيجي العام، لكل من إسنا والطود، وهي حاليا في طور الاعتماد من وزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على إقامة 9 محطات صرف بمدن البياضية والقرنة وإسنا والطود، خارج الأحوزة العمرانية ، وجار الموافقة على محطات صرف أخرى، كما تم اعتماد مشروع تقسيم حوض أبو عياد بمدينة الأقصر ، والنشر بالجريدة الرسمية، وكذلك الانتهاء من مشروع المخطط التنفيذي لجزء من حوض العمدة 6، وحوض الخمسين، وحوض الكابوسية، وحوض جزيرة البياضية 8، وجار العمل على اعتماد الجزء المتبقى لحوض الخمسين، وجزء من حوض الحدودة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر ، أنه تمت مخاطبة هيئة التخطيط العمراني؛ لتحديث لوحة المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الأقصر ، بشأن تعديل الاشتراطات البنائية، وتم عقد عدة لقاءات بمقر الهيئة بالقاهرة؛ لدراسة تلك التعديلات.