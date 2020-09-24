صديق: سيتم ضخ 400 مليون جنيه شهريا لتطوير السكن غير المخطط

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن المناطق غير الآمنة سيتم التخلص منها بنهاية 2020 وبعض المشروعات ستنتهي في عام 2021 مثل مشروع مثلث ماسبيرو لكن السكان انتقلوا إلى مناطق آمنة لحين الانتهاء من المشروع

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه سيتم الانتهاء من السكن غير المخطط بنهاية 2030، موضحًا أن المناطق غير المخططة سيتم توفير لها 400 مليون جنيه شهريا بعدما أمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بذلك.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء لجاء لتسريع وتيرة ضخ الأموال لتتناسب مع وتيرة تنفيذ المشروعات ، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتنفيذ أحياء جديدة داخل عواصم المحافظات ليكون شعاع نور يحرب سرطان انتشار البناء غير المخطط وقد نفذنا "روضة السيدة" في منطقة السيدة زينب بعد إزالة منطقة "تل العقارب" في القاهرة التي تعدل خير نموذج لمشروعات الصندوق.