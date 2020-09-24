خريج "مستقبلنا الرقمي": الكورس سعره 17 ألف جنيه وحصلنا عليه مجانا

حكى مروان الجندي تفاصيل التحاقه بمبادرة مستقبلنا الرقمي التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب 100 ألف شاب مصري.

وقال "الجندي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه طالب في الصف الأول بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ويعمل في البرمجة منذ الصف الاول الثانوي وحصل على كورسات من وزارة الاتصالات في تطوير المواقع مشيرًا أنه مهتم بالبرمجة منذ الثانوية العامة نظرًا لامتلاك والده شركة متخصصة في هذا المجال.

وأشار أنه حصل على كورسات ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي بالتعاون مع شركات عالمية لافتًا إلى أن كورسات هذه الشركات غالية جدا وتبلغ أحيانًا 17 ألف جنيه للكورس الواحد وموجودة بشكل مجاني في المبادرة.

ولفت أنه حصل على المسار الخاص به في 20 يوم رغم أن مدته شهرين مضيفًأ: "الوزارة عملت شراكة مع المواقع اللي بتقدم أعمال حرة ومسابتناش وعملت شراكة مع أشهر موقع للفري للانس ومع أكبر منصة أعمال حرة"

ونفى "الجندي" وجود أي نوع من أنواع الوساطة للالتحاق بالكورس وأنه تقدم عبر الموقع الالكتروني وتم الرد عليه بقبوله وخضع لاختبار لتحديد مستواه وحصل على الكورس بعدها بشكل مجاني.