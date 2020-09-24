افتتاح 12 مسجدا جديدا بكفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، والذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفاً للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الأوقاف، لتوليه مهام منصبه، ووجه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوعين الجاري والمقبل وعددها 12 مسجداً، منها افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة ، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، مشيراً إلى افتتاح 7 مساجد خلال الفترة الماضية، وافتتاح 12 مسجداً جديداً ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قرارًا بتكليف الشيخ، محمد يونس، وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للشيخ سعد الفقي، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

و"يونس" من مواليد محافظة الفيوم وكان يعمل وكيل مديرية أوقاف الفيوم، ثم وكيلًا للوزارة بأوقاف مطروح، ثم وكيل وزارة بشمال سيناء، ثم وكيلًا لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ.