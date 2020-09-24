تفاصيل التحاق طلاب "علمي علوم" بـ"حاسبات ومعلومات".. إضافة الرياضة

كشف الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، تفاصيل أول عام دراسي لطلاب لخريجي الثانوية العامة "علمي علوم" 2020، الملتحقين بكليات الحاسبات والمعلومات بمختلف الجامعات.

وأضاف أنّ المجلس الأعلى للجامعات عندما أقر في اجتماعه قبل الماضي، بفتح باب الالتحاق لخريجي الثانوية العامة علمي علوم بكليات الحاسبات والمعلومات، كان بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب خاصة في ظل ارتفاع مجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

رئيس جامعة السادات: لا يمكن للطالب الانتقال للعام الدراسي التالي دون النجاح واجتياز المقررات التكميلية

وأوضح بيومي، لـ"الوطن"، أنّ نظام الدراسة لطلاب الشعبة العلمية علوم الملتحقين بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بمختلف الجامعات، سيكون من خلال إضافة مقرر تكميلي "رياضيات الثانوية العامة"، في أول عام دراسي لهم، لاستكمال الطالب مقرراته الدراسية ليكون مؤهلًا جيدا لاستكمال الدراسة بمختلف الشعب بكليات الحاسبات، وحتى يكون متساويًا مع قدرات زملائه من طلاب الشعبة الرياضية الملتحقين بذات الكلية، موضحا أنّه لا يمكن للطالب الانتقال للعام الدراسي التالي دون النجاح واجتياز المقررات التكميلية.

وتابع أنّ الطالب سيدرس مواد الرياضيات الخاصة بمواد الثانوية العامة 2020، إلى جانب المواد الدراسية والمقررات الخاصة بالكلية العام الجديد، وذلك بشان استيعاب المواد الدراسية المخصصة للكلية، مشيرًا إلى أنّه سيتم تذليل العقبات وإتاحة الإمكانيات أمام الطلاب بالتزامن مع العام الدراسي الجديد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور السيد عطا، المشرف على التنسيق، وافق في اجتماعه الدوري بجامعة الإسكندرية قبل الماضي، على قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم، بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.

ووافق المجلس على قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول، وقبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلًا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021، والمتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة.