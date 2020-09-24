نائلة فاروق عن برنامج "بنكمل الصورة": يصنع محتواه الشباب بأنفسهم

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، إنه سيتم إذاعة حلقات البرنامج الجديد "بنكمل الصورة"، يوم الجمعة في الساعة 8 مساءً، على شاشة القناة الثانية.

برنامج "بنكمل الصورة"، يطرح قضايا المجتمع برؤية الشباب أنفسهم، نموذج للحوار المفتوح بين العقول، الذى يقدم النماذج الإيجابية والملهمة، والآراء البناءة لما يثار من تساؤلات من قبل الشباب.

وأكدت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، في تصريحات صحفية، دور الشباب المصري في حمل المسؤولية نحو المستقبل، بما يتطلب تقديم نوعية خاصة من الخطاب الإعلامي تناسب نمط فكر الشباب.

وتابعت: لذا يبادر التليفزيون بإتاحة كافة الإمكانات لتقديم برنامج للشباب ويصنع محتواه الشباب أنفسهم في تجربة مختلفة تقدم لأول مرة على شاشات الإعلام المصري.

البرنامج تقديم دكتورة حنان يوسف، أولى حلقات البرنامج تتناول قضية الوعى، بكافة جوانبه من خلال فقرات متنوعة تشمل كافة الأنماط البرامجية.