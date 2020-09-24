محافظ الدقهلية: مد فترة التصالح لإقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، مد فترة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر وحتى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجاري وفقا لقرار رئيس الوزراء بعد أن تلاحظ إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وقال مختار، في تصريح صحفي، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تلاحظ الإقبال الكبير من المواطنين المعنيين بقانون التصالح على التقدم بالطلبات الخاصة بتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء، مؤكدا على أن مد الفترة إلى نهاية أكتوبر يأتي تيسيرا على جموع المواطنين الراغبين في التصالح وإفساح الوقت أمامهم للتعامل في هذا الملف.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استكمال العمل بكل جدية وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين مشيرا إلى أنه اعتى تيسيرا للمواطنين في محافظة الدقهلية تمثل في رفع التخفيض في سعر متر المسطح للتصالح على مخالفات البناء بالمدن بأنحاء المحافظة ليصل إلى 45% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بالمدن، وفضلا عن التعامل في المتر المسطح لأرض التصالح بالقرى بنطاق المحافظة وفقا للحد الأدنى للقانون بسعر 50 جنيها للمتر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مؤكدا على ضرورة سداد الـ25% المطلوبة جدية تصالح من قيمة الأرض.

وذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح ، خلال الأجل المحدد بالقانون ، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

وأهاب محافظ الدقهلية بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والتي تمارس عملها في هذا الملف الهام على قدم وساق حرصا على صالح المواطنين والدولة.