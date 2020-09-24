برلماني: توجيهات القيادة السياسية ساهمت في تعظيم أموال الوقف

قال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بالحفاظ على مال الوقف والتعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، ساهم في تعظيم عوائد الوقف بصورة فاقة التوقعات.

وأكد النائب، في تصريحات صحفية، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استطاع تحقيق نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف.

وأضاف أن التزام قيادات الهيئة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً انعكس بصورة إيجابية على أرباح الهيئة.

واشاد حلمي بجهود قيادات هيئة الأوقاف برئاسة المهندس سيد محروس والمهندس علاء عبدالعزيز مدير عام الهيئة، مؤكدًا أنهم يعملون ليلًا ونهارًا للحفاظ على أموال الوقف وتعظيم العائد السنوي منها.

وأوضح أن الهيئة قامت لأول مرة فىً تاريخ مصر تجميع كل ممتلكات وذلك من خلال إصدار أطلس وقفى هو الأحدث فى العالم فى 92 مجلدًا، ويحدد مكان وتفاصيل كل وقف فى عملية بمنتهى الدقة، قائلا: يحسب لوزير الأوقاف تلك السابقة التي لم تكن موجودة من قبل.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في وقت سابق إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح وإيرادات استثمارية بقيمة مليار وخمسمائة وستة وأربعين مليونا وهو أعلى عائد سنوي يتم تحصيله في تاريخ هيئة الأوقاف منذ إنشائها، وذلك بخلاف متحصلاتها من مال البدل، إضافة إلى تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها في يونيو 2020 م.