مصرع شابين في الدقهلية سقطت بهما سيارة في ترعة

لقي شابين مصرعهما في الدقهلية اليوم، إثر سقوط سيارة بهما في الترعة المارة بقرية "نوسا البحر" مركز أجا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول إشارة إلى إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة في ترعة "نوسا البحر".

هرعت سيارات الإنقاذ والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ملاكي في الترعة مما تسبب في مصرع كل من "زياد مصطفى منصور، 19 سنة، وعاطف شوقي زكريا القليني، 13 سنة".

وجرى نقل الشابين إلى المستشفى، وأكد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد أي شبهة جنائية، وأن الوفاة ناتجة عن اسفكسيا الغرق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية" نوسا البحر" وانهالت برقيات التعازي لأسرتي الشابين، وأكد شهود العيان أن الشابين هما نجل شوقي القليني، ونجل شقيقته، محذرين من الحسد مؤكدين أن "العين حق".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مدخل رية كوم بدار دائرة مركز المنشاة بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية كوم بدار، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أصاب كل من أحمد إبراهيم على 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، إبراهيم علي إبراهيم 58 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، طلعت ثروت أحمد، 55 عامًا، بكسر بالذراع اليمنى، وأميرة محمود أحمد، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، نورهان نور موسى، 26 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، جمال نظير موسى، 27 عامًا، بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.