طفل يعترف بالتسبب في وفاة شقيقته: "أختي زعلت علشان وقعت مني واتعورت"

"ماما هي أختي جنات فين؟ مش هتيجي تاني؟ ماما أختى وقعت مني وأتعورت".. بهذه الكلمات تحدث طفل 10 سنوات، المتهم بالتسبب فى وفاة شقيقته، أثناء تواجدهما داخل ديوان قسم شرطة حلوان.

وأكد مصدر، أن الأم انهارت وأفراد أسرتها في البكاء، بسبب وفاة ابنتها، وأن نجلها الوحيد متهم بقتل شقيقته.

وأضاف المصدر، أن الأم احتضنت صغيرها وهي تبكي، وقالت له: "أختك راحت عند ربنا يا حبيبي متخافش، وحاولت تهدئة الطفل".

وأشار المصدر إلى أن المتواجدين في القسم، تعاطفوا من الأم وابنها، وطالبوها بالاهتمام بنجلها، وأن الحادث قضاء وقدر.

وقال مصدر أمني، إنه من المرجح أن يتم إخلاء سبيل الطفل، نظرا لصغر سنه ورأفة به، لتنفيذ روح القانون، خاصة انتفاء واقعة التعمد، ويتم أخذ تعهد على ولي أمر الطفل، بالاهتمام برعايته، وعدم تعريضه للخطر.

ووجهت جهات التحقيق صباح اليوم للأم، تهمه الإهمال لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما، وكلفت جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقباله جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، "عشرة أشهر" مصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، توصلت التحريات لترك "دعاء. ف"، ربة منزل، ووالدة الطفلة في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت مع قريبتها لشراء بعض مستلزمات المنزل، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، ألقاها من مكان مرتفع "شباك"، ما أسفر عن وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط الأم، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرّت بصحتها، وأضافت أنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وتابعت الأم، بأن يوم الواقعة تركتهما كالعادة وذهبت مع قريبتها لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت علمت من الجيران بسقوط رضيعتها من الشباك وتم نقلها إلى مستشفى حلوان العام، وعلى الفور أخذت طفلها وذهبت إلى المستشفى لتكتشف وفاتها، وبسؤال شقيقها عن سبب سقوطها من الشباك أخبرها بأنهما كانا يلعبان وسقطت أثناء اللعب.تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.