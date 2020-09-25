غلق باب الترشح غداً.. وفحص كشوف المترشحين لإعلان القائمة المبدئية

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات غداً الباب أمام المواطنين الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل بنظاميه «القوائم والفردى» بعد 10 أيام من تلقى أوراق الناخبين التى بدأت يوم 17 سبتمبر الماضى فى 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، منها 4 للمرشحين بنظام القوائم.

وأكدت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أى شكاوى من المترشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، حتى أمس، بجميع المحافظات، مؤكداً أنهم تلقوا استفسارات عدة حول انتشار بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتى زعمت عن مد باب الترشح للانتخابات أياماً إضافية، لافتة إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة.

"الوطنية للانتخابات" تتلقى الاستفسارات والشكاوى وتنفى مد باب الترشح.. وتشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وتوقعت المصادر زيادة الإقبال على الترشح خلال اليومين الأخيرين، مقارنة بالإقبال المتوسط الذى شهدته المحاكم خلال الخمسة أيام السابقة، كما أوضحت المصادر أن إجراءات الترشح شهدت التزاماً من أفراد الهيئات القضائية والمواطنين الراغبين فى الترشح بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التى أقرتها الهيئة وشددت على الالتزام بها حفاظاً على المواطنين فى ظل انتشار جائحة كورونا.

ورداً على سؤال حول توقع زيادة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، أكدت المصادر أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين يفوق الإقبال فى انتخابات مجلس الشيوخ بكثير، مؤكداً أهمية هذا المجلس ودوره المؤثر فى حياة كل مواطن مصر.

وتبدأ لجان الفحص بعد انتهاء فترة الترشح، فى مراجعة كشوف المترشحين للمقاعد الفردية والقوائم الذين تم قبول أوراقهم، حيث تعرض اللجان الكشوفات على المحكمة الابتدائية المختصة فى اليوم الثانى لغلق باب الترشح ولمدة 3 أيام، ثم يفتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإدارى.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، فهى 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك فى أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.