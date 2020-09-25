مصرع طفل سقط من أعلى سلم في قنا

لقى طفل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى سلم بمنزله بمدينة قوص جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع، "مازن.ى.ع"، 4 أعوام، إثر إصابته بنزيف في المخ على خلفية سقوطه من أعلي سلم داخل منزل والده بمنطقة القنابرة في مدينة قوص.

أودعت جثة الطفل في مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.