إنفوجراف.. حصاد "الزراعة" في اسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

كما أعد المركز ملخص بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واشار العدد الاسبوعي الخامس، الى اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سرعة رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية وايضا التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، فضلا عم الاجتماع الذي عقد بين وزير الزراعة والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وبحضور مساعد وزير التجارة والصناعة وقيادات الوزارات الثلاثة؛ لبحث التكامل بين المشروعات التي تنفذها هذه الوزارات لتحفيز بيئة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.

واوضحت النشرة القاء وزير الزراعة كلمة مصر في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الأقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، حيث أشاد بالدور الكبير للمنظمة، على مبادرتها لتقديم العون للحد من تأثير جائحة كورونا كوفيد - 19على الشعوب لمواجهة هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، كما اشارات الى تكليفاته لمجلس ادارة مستشفى الزراعيين بتطوير الخدمة الصحية بالمستشفى ، ورفع كفاءتها، وتحسين الاداء لتقديم خدمة علاجية جيدة للعاملين بالوزارة والمتعاملين من الجمهور، ووضع خطة عاجلة، لتطويرها بكامل أقسامها، وتحديد الاحتياجات العاجلة، والتي تساهم في تطوير وتحسين الاداء.

وخلال الاسبوع ذاته تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي ووفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، المشروعات الزراعية بالأقصر والممولة من الجهات الدولية المانحة، حيث شملت الجولة زيارة المركز التدريبي ومحطة التعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا" بعد إعادة تأهيلهما، كما تم ايضا زيارة مركز الاقصر التنسيقي الذي يعتبر احد الادوات الهامة لتنفيذ انشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، إضافة لعدد من المشروعات الأخرى، فضلا عن تفقد أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر، ضمن مشروعات التنمية الشاملة والتي تنفذها الوزارة بقرية البغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر، حيث تم تفقد أعمال تطوير المساقى الفرعية التى تم تنفيذها من خلال المشروع للمحافظة على المياه.

واطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال هذا الاسبوع الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرضي الحُمى القلاعية وحمى الوادي المُتصدع، من خلال مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، كما تم تحصين حوالي 266 ألف و26 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كما بحثت الهيئة، وممثلي وزارة التغيـر المناخي والبيئة و وكالة سلامة الغذاء استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية الى الجانب الاماراتي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لإعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وكان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قد اعلن انه تم خلال الفترة من ١٧ الى ٢٣ سبتمبر، إصدار عدد 668 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، والموافقة على تسجيل عدد 165 تسجيلة مخاليط اعلاف ومركزاتها واضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (106 تسجيلة محلية, 59 تسجيلة مستوردة، فضلا عن إصدار عدد 34 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كما تم إصدار موافقة لتصدير كتكوت دجاج بياض بيض مائدة, إلى دولة غانا، وذلك بعد توقف 14 عاما.وتفقد خلال ذات الاسبوع وفد رفيع المستوى من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والبيئة، اعمال منظومة جمع وكبس واعادة تدوير قش الأرز، بمحافظة كفر الشيخ، كما عقد الوفد اجتماع تنسيقي موسع بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ضم مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية وجهاز الارشاد الزراعي وذلك في اطار تنسيق الجهود المبذولة بين الوزارتين في هذا المجال، ومتابعة اهم الاستعدادات لموسم التصدى لمكافحة حرائق قش الأرز والحد منها، كما تفقد اللواء مساعد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للخدمات البيطرية، يرافقه رئيس قطاع الانتاج، عدد من المشروعات الانتاجية بمنطقة شرق العوينات، وذلك في زيارة استمرت لمدة ثلاثة ايام تم خلالها تفقد عدد من مشروعات الانتاج الحيواني بالمنطقة.

وشاركت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، في ورشة العمل الإقليمية بشأن وضع خريطة طريق لتعزيز خدمات صحة الحيوان وإدارة الخدمات البيطرية ذات الأولوية في شمال إفريقيا، والتي نظمها مكتب تنمية الثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى بتقنية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلى الخدمات البيطرية والمعامل التشخيصية بدول شمال قارة أفريقيا بالاضافة لجمهورية مصر العربية.

كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، ضمن سلسلة دورات الآمان الحيوى فى المعامل التعليمية والبحثية بعنوان: "تأسيس لجنة آمان حيوي في الجامعات المصرية"، والممولة من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى، كذلك تم افتتاح الدورة العملية الأولى من خلال سلسلة دورات تحت مظلة الخدمة المجتمعية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمعهد، وذلك بحضور عمداء كليات الطب البيطرى ومديرى مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى بمعامل شبين الكوم والفيوم ودمنهور وبنى سويف.

واكدت النشرة انه تم إعتماد مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 21001، وذلك لإعطاء شهادة تدريب معتمدة دوليا للطبيب البيطري والتي بموجبها يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة دوليا فى مجال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعى والسونار لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لحيوانات المزرعة، كما زار وفد من كلية الزراعة جامعة القاهرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين، حيث تطرق الإجتماع إلى دور المعمل في مجال سلامة الغذاء محلياً ودولياً، كونه من أكبر المعامل في الشرق الأوسط لما يضمه من كوادر بشرية تضم خبرات بحثية وعلمية هامة وكذا الأجهزة الحديثة بكل أقسامه مما يدعم جودة نتائجه عالمياً، كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، دورة تدريبية في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء، لاهالي وابناء مناطق البدرشين ودهشور وسقارة، وذلك ضمن مشروع "زور البدرشين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارتي السياحة والبيئة، بهدف تنمية السياحة الداخلية والخارجية.وخلال ذات الاسبوع تم ضبط عدد ١٠٨ الف عبوة مختلفة الأحجام والسعات من المبيدات غير المسموح بتداولها، وذلك خلال حملة مرورية قامت بها لجنة مبيدات الافات الزراعية، والادارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والمعمل المركزي للمبيدات، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، حيث تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات على 1411 محل منها 934 محل مرخص، 349 محل غير مرخص، 128 محل تحت الترخيص وتحرير عدد 82 محضر للعرض على النيابة العامة.