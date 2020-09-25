تقترب الساعات النهائية من غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية 2020، ووفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي غدا المدة المحددة لتلقي أوراق الترشح لمجلس النواب، وحددت الهيئة مبلغ 500 جنيه مقابل الحصول على بيانات الناخبين واللجان الانتخابية.

وتبدأ بعدها إجراءات فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب تم خفض المدة التى تفصل خلالها المحكمة فى الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، لتكون بحد أقصى 3 أيام بدلاً من 5 أيام.

وتطرح الهيئة الوطنية للانتخابات بعدها الأسماء النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، ويكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.

ويحق لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.

وتجرى الانتخابات البرلمانية على 143 دائرة انتخابية بواقع 284 مقعدا للنظام الفردى و284 مقعدا للقائمة مقسمة على أربع قطاعات.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات غداً الباب أمام المواطنين الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل بنظاميه القوائم والفردى بعد 10 أيام من تلقى أوراق الناخبين التى بدأت يوم 17 سبتمبر الماضى فى 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، منها 4 للمرشحين بنظام القوائم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكتملت فيه أسماء المرشحين للقائمة الوطنية من أجل مصر والذين يخوضون الانتخابات البرلمانية على مستوى 4 قطاعات بالجمهورية.