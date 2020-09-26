"الهجرة" تنظم زيارة الدارسين بالخارج للعاصمة الإدارية الجديدة

حرصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تنظيم زيارة لوفد شباب الدارسين بالخارج، لرؤية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وما تم إنجازه من عمليات بناء وتطوير في هذا المشروع العملاق، الذي وفر آلاف فرص العمل للشباب والشركات المدنية، حيث تعد زيارة العاصمة الإدارية ردا على الشائعات التي يروج لها البعض بالخارج وتساعد أبناءنا الدارسين في مواجهة هذه الأفكار المغلوطة، وتأكيد أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها كل فئات المجتمع المصري وتعمل من أجل الجميع.

ويرصد التقرير التالي أسباب زيارة شباب الدارسين بالخارج للعاصمة الإدارية الجديدة:

* تعرف الوفد على مختلف المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة في المرحلة الحالية.

* تعد مثالا حيا في القضاء على المناطق العشوائية وبناء مجتمع سكني يليق بالمصريين البسطاء قاطني هذه المناطق

* عرض توضيحي للوفد عن الأعمال التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة

* تعريف الوفد بحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في فترة زمنية قصيرة للغاية

* عرض الرؤية المستقبلية للمشروع، واستيعابها الوزارات الحكومية لتخفيف الضغط عن العاصمة القديمة

* فتح باب المناقشات بين المستثمرين ومسئولي العاصمة الإدارية الجديدة حول طرق الاستثمار في العاصمة ومستقبل الاستثمار فيها

* استراتيجيات المشاركة في هذه الخطط الطموحة للنهوض بالوطن.

* تعد "العاصمة" أهم المشروعات القومية وأن تمويل المشروع كان ذاتيًا

* شركة العاصمة الإدارية طبقًا للقانون، هي المالك والمطور والمخطط لمشروع العاصمة الإدارية؛ حيث بدأت أعمال الترفيق وإعلان خطط بيع الأراضي، وتخصيص حصيلة بيع الأراضي للإنفاق على مرافق العاصمة.

* كل خطوة نفذت في العاصمة كانت بعد دراسة متأنية لأبعاد هذه الخطوة، لتصبح العاصمة أيقونة عالمية معماريا وثقافيا وتكنولوجيا وعلى كل المستويات

* القاهرة القديمة بإرثها ستظل العاصمة، بينما العاصمة الجديدة تعد من ضواحي العاصمة الكبرى القاهرة

* الهدف الأساسي من بنائها هو خلق مجتمع عمراني جديد على طراز عالمي.