"معلومات القليوبية" يتسلم جهازا راداريا للكشف على المرافق بباطن الأرض

استلم مركز معلومات الشبكات بالقليوبية جهاز الكشف الراداري GSSI sir 4000 الأحدث عالميا لأنظمة الكشف عن جميع أنواع المرافق بباطن الأرض ليصبح المركز من أوائل الجهات القليلة التى تمتلك ذلك الجهاز الحديث على مستوى الجمهورية.

وللجهاز القدرة على العمل فى كافة أنواع التربة والكشف عنها بشكل فعال وسريع ودقيق بما يؤهل لسرعة إنجاز المهام والارتقاء بالخدمات المقدمة والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.

وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية أنه مع زيادة عدد المشاريع القومية بالمحافظة وزيادة عدد المرافق بباطن الأرض وهو الأمر الذي كان بمثابة تحد يستوجب ضرورة المساهمة بشكل فعال وسريع في إتمام المهام الملقاة على عاتقنا.

وأضاف أن الحاجة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة تتطلب تطوير أنظمة الرصد الراداري لاستكشاف تلك المرافق بالمحافظة والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.

وتابع البيان أن الجهاز الجديد يوفر وحدات فريدة بما في ذلك عمل المجسمات ثلاثية الأبعاد كما هو موجود بباطن الأرض ومسح جميع المرافق بباطن الأرض سواء كانت معدنية أو غير معدنية وأيضا عمل مسح للمنشآت الخرسانية، مشيرا إلى أنه يصاحبه ثلاثة هوائيات (Antenna)، هوائي 400 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 0 إلى 4 أمتار، وهوائي 200 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 5 إلى 9 أمتار، وأخيرا هوائي 100 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 2 إلي 15 مترا.

وأكد البيان أن هذا الجهاز له القدرة على العمل في كل أنواع التربة والكشف عنها بشكل فعال وسريع والتى تؤهلنا بسرعة لإنجاز تلك المهام وتسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة.

حيث إن الجهاز له القدرة على العمل فى كافة أنواع التربة والكشف عنها بشكل فعال وسريع ودقيق.