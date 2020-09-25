نيابة المنصورة تأمر بتشريح جثة ميكانيكي عثر الأهالي على جثته في الشارع

أمرت النيابة العامة بقسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، بتشريح جثة "ميكانيكي" عثر أهالي منطقة مساكن الميناء بمدينة المنصورة، على جثته وهو في بداية العقد الخامس من عمره، ومجهول الهوية بالنسبة لهم إلى أن تعرف عليه شقيقه بالمشرحة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة لشخص مجهول خلف منطقة مساكن الميناء بمنطقة قسم ثان المنصورة ولا يعرفون سبب للوفاة.

على الفور، انتقلت ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في بداية العقد الخامس من عمره ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة ويرتدي ملابسه كاملة ملقى على ظهره على الأرض ولم يعثر على أي أوراق تثبت شخصيته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وورود تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه بالكشف الظاهري على المذكور تبين عدم وجود إصابات ظاهرية مع وجود وخز إبري في الذراع الأيسر ولا توجد شبهة جنائية، ويرجح أن تكون الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وفي وقت لاحق حضر للمستشفى شخص يدعى "محمد ج. إ.، 44 سنة مدير تسويق بشركة للاستيراد والتصدير ومقيم بمنطقة الفردوس دائرة قسم أول المنصورة"، وتعرف على الجثة، وأفاد أن الجثة لشقيقه "عاطف، عمره 41 سنة ميكانيكي ومقيم بذات العنوان وحاليا عزبة الشال قسم ثان، وأكد أن شقيقه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ولا يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6581 إداري قسم ثان المنصورة لسنة 2020، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.