بعد داليا إبراهيم.. مي فخري تحذف صورها وترتدي الحجاب: اللهم الثبات

بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة المعتزلة داليا ابراهيم، ارتداءها الحجاب، كشفت اليوم، الفنانة مي فخري، عن صور جديدة لها بالحجاب، بعدما حذفت كل صورها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، التي كانت تظهر فيها بدون حجاب معلقة عليها: "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانة.. اللهم الثبات".

بداية "مي" فى الدراما المصرية، كانت في فيلم "عمر وسلمى 3"، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال بالدراما والسينما، منها "مسلسلات "من الجانى" و"نصيبى قسمتك" و"هبة رجل الغراب" و"بيت السلايف" و"حكايات بنات 3" و"البيت الكبير" الجزء الأول والثانى وكذلك "أفراح إبليس" الجزء الثانى.