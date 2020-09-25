وفاة زوجة وديع الصافي والصلاة عليها في كنيسة بالحازمية

توفيت منذ ساعات، السيدة ملفينا طانيوس فرنسيس، أرملة الفنان اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي.

وقررت أسرة وديع الصافي، أن تقام الصلاة على روحها اليوم الجمعة، في كنيسة مار روكز بمدينة الحازمية.

كانت ملفينا، تزوجت وديع فى سبعينيات القرن الماضي، ولديهما 6 أولاد، وهم فادي وانطوان وجوج وميلاد ودنيا ومارلين.

يعتبر وديع الصافي، من قامات الغناء والموسيقى في الوطن العربي، استطاع على مدار مشواره الفني، أن يقدم العديد من الألحان لكبار المطربين، والعديد من الأغنيات، التي تغنى بها بصوته القوي.

ولد الفنان وديع الصافي في 1 نوفمبر من عام 1921 في قرية نيحا الشوف بلبنان، التي مكث فيها حتى عام 1930 حينما انتقل إلى بيروت بصحبة عائلته.

وكانت بدايته الفنية في عام 1938، حينما فاز بالمركز الأول في مسابقة من تنظيم الإذاعة اللبنانية وبدأت انطلاقته وتحقيق النجاح بأغنية "طل الصباح وتكتك العصفور" في عام 1940.

قدم وديع الصافي خلال مسيرته، عددا كبيرا من الأغنيات والألحان للمطربين، وعلى مستوى الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والمسرح، قدم وديع الصافي الألحان وغنى أيضا لـ4 أعمال فنية خلال مسيرته.