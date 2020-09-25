أبو شقة يقرر عودة المفصولين للحزب: رغبة في لم شمل الوفديين

أعلن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، العدول عن قرارات الفصل الصادرة عنه منذ توليه رئاسته فى 10 أبريل 2018، مؤكدا أن قراره هذا، يأتي في إطار سعيه للم شمل الوفديين.

وبحسب نص قرار أبوشقة، أن قرار عودة المفصولين جاء بعد طلب العديد منهم، بإلغاء قرار الفصل، بعد أن تعهدوا باحترام مؤسسة الحزب وقياداته، والالتزام باللائحة الداخلية للحزب، ورغبة وتأكيدا من رئيس الحزب، على لم شمل الوفديين، وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أحد.

وشملت قرارات رئيس الحزب، من سبق أن قدم طلب استقالة ويرغب فى العودة، أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب الهيئة العليا، أو المكتب التنفيذي أو المجلس التنفيذي، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو، عدولا عن قرار قبول الاستقالة.