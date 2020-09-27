شوقي: امتحانات الثانوية مخلصتش.. عاملين دور ثالث للي سقط في الثاني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه كان هناك تخوف كبير من البعض بشأن امتحانات الثانوية العامة في زمن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الامتحان مر بنجاح كبير وهذا تشكر عليه الوزارة وكافة أجهزة الدولة، حيث كانت ملحمة كبيرة للغاية.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن تم اجراء امتحان لـ 650 ألف طالب في الثانوية العامة، وأكثر منهم في التعليم الفني بعدد طلاب 770 ألف طالب، " لحد دلوقتي الموضوع مخلصش، أحنا عاملين دور ثالث لم دخل بعذر امتحانات الدور الثاني وسقط".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفني ما زال حتى الآن يجرى امتحانات الدور الثاني الخاصة بشهادة الدبلومات الفنية، " لو كنا اخرناه اسبوعين تخيل كنا هنبقى فين النهادرة ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مستنى طلبة الشهادات الدولية عشان خاطر التنسيق".