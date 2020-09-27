"العقرب" مرشح للنواب يختار اسم عائلته رمزا انتخابيا

اعتبر أهالي مدينة أبوتيج من مؤيدي المرشح محمود أبو عقرب عضو مجلس الشورى السابق وعميد عائلة "أبو عقرب" ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق اختياره رمز "العقرب" في انتخابات النواب المقبلة توفيقا من الله وعلامة للنصر والفوز حسبما ذكروا.

وعلق المواطنون من مؤيدي المرشح على الرمز فمنهم من وصفه بأنه أحلى رمز وآخرون ذكروا أنه "اسم على مسمى".

ومن جانبه أوضح المرشح محمود أبو عقرب أنه تقدم بأوراق ترشحة قبل غلق باب التقديم بفترة بسيطة جدا ولم يجد أمامه سوى رمز "العقرب".

وأضاف: "عندما رأيته وأنه يتفق مع اسم العائلة شعرت أنه توفيق من الله فتوكلت على الله وكان رمزي الانتخابي".

والمرشح محمودأبوعقرب يخوض الانتخابات فردي مستقل رمز العقرب.

ولم يتقدم بأوراق ترشيحة إلا قبل غلق باب الترشيح بسويعات قليلة، وجهز "أبو عقرب" أسلحته الانتخابية طوال السنوات الماضية لخوض معركة النواب والتف أهالي الدائرة حوله، خاصة وأن عائلة أبو عقرب ذات تاريخ سياسي معروف يعود إلى النائب الراحل "سعد أبو عقرب" أول عضو مجلس نواب بالدائرة.

وبدأ المرشح جولاته الإنتخابية بكسب تأييد العائلات الذين أكدوا تأييدهم له في الانتخابات المقبلة.

وكان قد شهد اليوم الأخير لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بمحكمة أسيوط زحاما للحصول على الأرقام النهائية بالدوائر الأربعة وبلغ عدد المرشحين 170 منذ فتح باب الترشح وفي اليوم الأخير 33 مرشحا.