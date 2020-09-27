إغلاق القسم القنصلي العراقي بمصر: مصاب بـ"كورونا"خالط موظفين وهو يعلم

أغلقت السفارة العراقية في القاهرة القسم القنصلي الكائن بمنطقة الدقي، وذلك إثر مخالطة أحد المراجعين العراقيين موظفي القسم القنصلي، رغم علمه بأنه مصاب بفيرووس كورونا.

وأكد المصدر أن الإغلاق يستمر لأسبوع، وخلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءت اللازمة للوقاية من الفيروس، والقيام بأعمال التعقيم اللازمة كإجراء احترازي.

ولفت المصدر إلى أن المراجع العراقي المصاب بالفيروس كان يعلم بإصابته وخالط أكثر من مصاب.