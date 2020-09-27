30 حزبا تتنافس بانتخابات النواب و75 خارج السباق

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردي والقوائم.

وبحسب قانون مجلس النواب، تم تقسيم محافظات الجمهورية 4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتي قطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص لدائرتي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والجيزة وقطاع القاهرة ووسط الدلتا عدد 100 مقعد لكل منهما.

القائمة الوطنية تخوض الانتخابات في الأربعة قطاعات

وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر التي يقود تشكيلها حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب أمس من تقديم أوراق ترشحها في الأربع قطاعات بالجمهورية.

وتضم القائمة الوطنية 12 حزباً وهي: مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

قائمة نداء مصر تكتفي بالمنافسة في غرب الدلتا والصعيد

وفي ذات السياق، قال طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، لـ"الوطن"، إن الحزب تقدم أمس بقائمة نداء مصر لخوض انتخابات مجلس النواب في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والجيزة وقطاع غرب الدلتا التي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وحصلت على رمز الخريطة.

قائمة الاختيار تشارك في قطاع غرب الدلتا

ومن جانبه، أكد عمرو الوزيري، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، عضو لجنة الانتخابات بالحزب، أنهم تقدموا بقائمة الاختيار أمس، لخوض انتخابات مجلس النواب في قطاع غرب الدلتا.

وأضاف الوزيري لـ"الوطن" أن قائمة الاختيار حصلت على رمز الكتاب للمنافسة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه شارك في تشكيلها حزب المحافظين وحزب الاتحاد وحزب حراس الثورة.

التيار الوطني ينافس على الأربعة قطاعات

بدوره، قال محمود كمال، المنسق الإعلامي لقائمة التيار الوطني لانتخابات مجلس النواب، إن الممثل القانوني للقائمة تقدم بأوراق ترشحها في الأربعة قطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف كمال لـ"الوطن"، أن القائمة تضم عددا من المستقلين بجانب عدد من الأحزاب وهي صوت الشعب ومصر المستقبل والحزب الناصري وحقوق الإنسان والمواطنة وتحيا مصر وإرادة شعب وحزب النصر.

وأكد أن القائمة تضم عددا من المرشحين جاءوا من أحزاب الوفد والحركة الوطنية والحرية المصري للترشح في القائمة كمستقلين.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويجوز أن تجمع القائمة بين مترشحين مستقلين وحزبيين.

وألزم القانون أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، 6 مرشحين من العمال والفلاحين، 6 مرشحين من الشباب، 3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، 3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

ووفق القانون يتعين أن تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين، مرشحين اثنين من العمال والفلاحين، مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، مرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل.