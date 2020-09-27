انتحار الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي

انتحرت الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي، البالغة من العمر 40 عاما، بحسب موقع "japantimes".

وذكرت مصادر أنه تم العثور على الممثلة اليابانية في منزلها في شيبويا وارد بالعاصمة طوكيو، اليوم الأحد، وأضافت المصادر أنه "تاكيوتشي" نقلت إلى المستشفى حيث تأكد نبأ وفاتها، وبدأت إدارة شرطة العاصمة اليابانية طوكيو تحقيقًا وتشتبه في أن تاكيوتشي قد انتحرت.

ووجدها زوجها الممثل تايكي ناكاباياشي، البالغ من العمر 35 عامًا، في غرفة نومها بمنزلها نحو الساعة 2 صباحًا، وفقًا للمصادر ولم يتم العثور على مذكرة انتحار.

وذكرت وكالة المواهب "ستاردست بروموشن إنك": "لقد جاء النبأ فجأة، وقد أذهلنا جميعًا وحزننا الخبر مضيفة أنها تدرس تفاصيل الحادث".

يذكر أن الفنانة االيابانية "تاكيوتشي" حصلت على عدد من جوائز الأفلام وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار اليابانية لأفضل ممثلة عام 2004، فيما قد حصلت الفنانة على جائزة يوكو تاكيوتشي.

كانت تاكيوتشي من مواليد محافظة سايتاما، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية والأفلام التلفزيونية، بما في ذلك المسلسل الدرامي الصباحي "Asuka" الذي بثته NHK بين عامي 1999 و2000، و"Sanada Maru"، وهو مسلسل درامي تايغا تاريخي يمتد على مدار عام وبثه الجمهور المذيع في عام 2016.

كما شاركت أخيرًا في فيلم "The Confidenceman JP: Princess" وهو الفيلم الثاني المأخوذ عن دراما تلفزيون فوجي الشهيرة،