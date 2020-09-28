حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة أخبار الأبراج الفلكية والحظوظ التي يتوقعها خبراء الفلك للاطلاع على رسائلهم اليومية من برجهم الفلكي، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يعدك بالتفاف المخلصين من حولك وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتساعدك على تناول الأمور بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تقاوم شعورك بالكسل والتشوش وتمهل في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تجنب الأجواء الضاغطة وابحث عن نشاط يسعدك لتنشغل به.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بروح فضول ورغبة في المعرفة ويشغلك المجهول وتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تمدك الكواكب بالهدوء وبالصفاء الذهني وقد تخطط لسفر أو رحلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

فينوس والقمر متنافران في منزلي المال يتسببان في شعورك بالتشتت وعدم التركيز وعليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك باللباقة وعدم التسرع في ردود أفعالك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك مشوشا وعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

فينوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تقاوم التشوش، نظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب العصبية والعناد في معاملاتك وكن متكتما ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك بالغليان، يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون متسامحا وصبورا تفاديا لأي صدام.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على إبراز مواهبك والتأثير فيمن حولك وتطوير حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لخطواتك ونفقاتك وعليك أن تنظمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنصحك الكواكب بأن تكون لبقا في تعبيراتك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، فلتهتم بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة وأيضا كي تهتم بشئونك الخاصة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.