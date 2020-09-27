"صبحي" يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة، مشيدًا بجهود مجلس الإدارة في النهوض وتطوير الأنشطة و لرواد النادي من ذوي القدرات.

ووجه "صبحي" بدراسة استكمال المبني الإداري والصالة الملحقة به، وتوفير الدعم اللازم لها.

وذكر رئيس مجلس الإدارة، بأن النادي يقيم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، تمارس فيه رياضات الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية من (كرة طائرة جلوس - كرة سلة كراس متحركه - رفع أثقال - سباحة - ألعاب قوى - تنس الطاولة - كرة جرس مكفوفين - ألعاب الإعاقات الذهنية).

مؤكداً أنه مؤخراً اختير لاعب من فريق ألعاب القوى ضمن منتخب مصر بجانب ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لبطولات الجمهورية وكأس مصر، في لعبات السباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والكرة الطائرة وتنس الطاولة.

وكان افتتح وزير الشباب والرياضة، اليوم، ناديًا صحيًا بمنطقة كورنيش سوهاج والمقام على مساحة 1000 متر.

وأثنى على تجهيزات النادي الصحي، الذي يعد الأول من نوعه بمحافظات الصعيد والمقام على مساحة 1000 متر، بتكلفة 8 مليون جنيه وتم الانتهاء من إنشاؤه أواخر 2019.

وتفقد وزير الرياضة النادي الصحي وما به من غرف للتدريب الجماعي وغرف تغيير الملابس وساونا وجاكوزي، وغرفة للتدليك، وعيادة مجهزة بجهاز ضغط وقياس السكر، ونسبة الأكسجين بالدم.

وأشاد "صبحي" بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، في ظل عودة النشاط الرياضي والأندية الصحية.