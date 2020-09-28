مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 28 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:10

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 07:01

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:24

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:10

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 07:02

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:11

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء 07:03

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 05:43

أذان العشاء 07:01