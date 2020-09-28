حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لا يحب أن يكون مأمورا من أحد، ولكنه دائما ما يسعى إلى أن يكون في موضع القيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك مشوشا وعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.