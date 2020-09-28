حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يستمتع مولود برج العذراء دائمًا بتحقيق الإنجازات والحصول على النجاح، ويفخر بذلك، كما يتصف بالطموح والثقة بالنفس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

فينوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تقاوم التشوش، نظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب العصبية والعناد في معاملاتك وكن متكتما ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.